Anas sul ponte dell'Olla a Gaiola: "Non ha problemi strutturali, ma è troppo vecchio per i trasporti eccezionali"

Nei giorni scorsi Anas ha emanato un'ordinanza relativa al transito sul ponte dell'Olla a Gaiola, lungo la statale 21 del colle della Maddalena, dove passano oggi giorno centinaia e centinaia di mezzi pesanti.

Premettendone la sicurezza strutturale, ha però istituito il divieto di passaggio ai mezzi con massa superiore alle 44 tonnellate a pieno carico.

Non potranno più passare, a partire da oggi 4 giugno, i cosiddetti trasporti eccezionali.

Perché, si è chiesto in primo luogo il sindaco di Gaiola Paolo Bottero, che ancora attende la documentazione relativa alle prove di carico statico e dinamico effettuate lo scorso dicembre 2019? Lo stesso Bottero, ieri, aveva definito l'ordinanza "curiosa, senza capo né coda". In premessa: è tutto a posto. Per poi, però, ordinare una restrizione alla circolazione.

In serata è arrivata la replica di Anas, che ha circostanziato le ragioni dell'ordinanza evidenziando come i mezzi aventi massa superiore alle 44 tonnellate siano solo quelli eccezionali. Vista la vetustà dell'opera, è una misura per preservarlo in vista degli interventi programmati che, ribadisce ancora Anas, non saranno di natura strutturale, non essendo emersi problemi in tal senso.

La riportiamo per intero:

In merito al ponte dell’Olla, sulla strada statale 21 “della Maddalena” tra i km 5,850 e 6,000, e alla recente istituzione del limitazione di peso, precisiamo che a dicembre 2019 Anas ha eseguito, in collaborazione con il Politecnico di Milano, le prove di carico al fine di misurare la risposta statica dell’infrastruttura e intervenire con il risanamento sulla base delle necessità emerse.

Tali indagini sono state effettuate sottoponendo le campate del ponte a carichi di 44 tonnellate, peso che il Codice della Strada associa alle normali condizioni di traffico. L’esito positivo delle prove ha chiarito che non vi sono problemi di natura strutturale e che l’utilizzo dell’infrastruttura è certamente compatibile con le normali situazioni di esercizio.



A questo proposito occorre precisare che in ragione della vetustà del ponte, costruito originariamente nella seconda metà dell’Ottocento e poi rimaneggiato nei decenni successivi secondo criteri che ovviamente non tenevano conto del peso che possono raggiungere i convogli odierni, il progetto di risanamento nel quale sono confluiti tutti i dati e le misurazioni eseguite dal 2018 ha previsto l’interdizione al transito ai soli trasporti eccezionali, ovvero ai veicoli con massa superiore a 44 tonnellate, mantenendo regolarmente in esercizio l’infrastruttura per le condizioni di traffico normale. Il transito dei trasporti eccezionali necessita peraltro di autorizzazione ed è soggetto all’approvazione dell’ente gestore della strada.



Come accennato, il ponte sarà oggetto di interventi di risanamento non strutturale che prevedono il risanamento della pavimentazione e il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta per risolvere anche il problema delle infiltrazioni d’acqua che ha causato l’usura del rivestimento dell’infrastruttura e il distacco di materiale superficiale.