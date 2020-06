Cuneo: niente auto nel futuro (prossimo) del Viale degli Angeli

A considerare le reazioni dei consiglieri comunali alla relazione dell’assessore di Cuneo Davide Dalmasso avvenuta nella serata di ieri (mercoledì 3 giugno) nella riunione delle commissioni consiliari V^ e III^, i dubbi "stanno a zero": il Viale degli Angeli rimarrà pedonale per parecchio tempo, almeno fino alla fine dell’estate.

Secondo l’assessore, comunque, la chiusura al traffico del viale – decisa nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e poi prorogata diverse volte dal 4 maggio fino alla scorsa settimana – si può considerare senza dubbio un esperimento riuscito: “ L’abbiamo testata in un periodo di scuole chiuse, quindi più tranquillo dal punto di vista della mobilità, ma non abbiamo evidenziato criticità sulle altre direttrici di accesso alla città e su via Bersezio, colpite soltanto da un leggero incremento dei passaggi ”.

Scendendo più nello specifico – e dividendo il percorso del viale in tre aree – sono stati conteggiati 21.421 pedoni nella zona verso il fiume Gesso e 23.695 in quella verso lo Stura; nella zona interessata dalla sede stradale, invece, 22.570 sono stati i pedoni e 47.926 i ciclisti.

“ Il Viale degli Angeli è un bene comune della città ” ha sottolineato Carlo Garavagno , che ha anche sollevato la necessità di un più agevole collegamento tra la frazione di S.Rocco al viale stesso. Per Tiziana Revelli la pedonalizzazione è stata una “ valvola di sfogo fondamentale per i cittadini ” e la sperimentazione sarebbe giusto provare a trasporla nel periodo di apertura delle scuole, ridisegnando i percorsi della mobilità cittadina. Maria Laura Risso , poi, ha chiesto la medesima attenzione anche alla zona del Lungogesso corso Giovanni XXIII.

“Il miglior collegamento possibile tra le diverse zone di Cuneo e il Viale degli Angeli è senza dubbio un punto cardine dei nostri piani di ripensamento della mobilità – ha aggiunto ancora Dalmasso in conclusione - , così come l’attenzione ai viali ciliari come il Lungogesso, su cui possiamo impostare un ragionamento di pedonalizzazione scrupoloso. Proseguiamo, intanto, il lavoro di confronto con le associazioni di categoria, anche loro favorevoli in linea generale a proseguire con la sperimentazione; inoltre, in autunno dovremmo iniziare con gli interventi di manutenzione sul viale, in modo da renderlo ancora più fruibile dalla cittadinanza”.