Dogliani dice addio all’ex comandante della Stazione Carabinieri

"Un doglianese d’adozione, che in paese rappresentava da lunghissimi anni una presenza abituale e costante, una figura ben conosciuta e stimata da tutti. I più attempati come il sottoscritto lo ricordano come comandante della locale Stazione Carabinieri, attività dalla quale si era ritirato da una quindicina d’anni. I più giovani per il suo impegno di artista, cui si era dedicato a tempo pieno una volta raggiunta l'età della pensione. Una presenza che mancherà a tutti e una perdita per la quale ci stringiamo con affetto alla famiglia".



Così il sindaco doglianese Ugo Arnulfo commenta la notizia – diffusasi questa mattina in paese – relativa all’improvvisa scomparsa del maresciallo Roberto Cossellu.



Classe 1950, originario della Sardegna, ma stabilitosi da lungo tempo nel centro langarolo dopo una serie di incarichi in diversi centri della Granda, il maresciallo Cossellu era molto conosciuto anche per un’attività artistica che lo aveva portato a esporre i suoi quadri e le sue sculture in numerose mostre, a collaborare con diversi artisti locali e ad aggiudicarsi anche importanti premi.



Roberto Cossellu lascia la moglie Brunella e la figlia Ylenia. Le sue esequie si terranno domani, venerdì 5 giugno, con una cerimonia prevista alle ore 15.30 nel cimitero del paese.