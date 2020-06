Mondovì, soldi dal Comune per migliorare gli impianti sportivi privati: via alle domande

Il Comune di Mondovì rende noto che è online l'avviso pubblico che disciplina le modalità di presentazione delle istanze per l'assegnazione di contributi economici per il miglioramento di impianti sportivi cittadini di proprietà privata.

Potranno presentare domanda gli enti privati senza fini di lucro, aventi sede legale nel Comune di Mondovì e operanti sul territorio cittadino, proprietari o utilizzatori dell'impianto sportivo oggetto degli interventi manutentivi.



"Le domande per accedere al contributo comunale - spiegano dal municipio - dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 27 giugno 2020, preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo comune.mondovi@postecert.it, abilitato alla ricezione anche di messaggi non di posta certificata. Chi fosse impossibilitato a utilizzare la trasmissione via mail potrà consegnare la domanda presso gli uffici dello sportello unico polivalente/sportello del cittadino, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0174/559902".