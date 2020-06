Ceresole d'Alba: al via l'Estate ragazzi 2020

Al via Estate Ragazzi 2020 per Elementari, Medie e Superiori del Comune di Ceresole d'Alba in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista.

Con uno sforzo organizzativo ed economico importante riusciremo a avviare tutti i servizi anche se rimodulati per garantire la Sicurezza delle nostre ragazze e ragazzi e degli operatori.

In particolare i gruppi dovranno vivere in completa autonomia come utenti e operatori. Sfrutteremo tutti gli spazi a disposizione per garantire la sicurezza e allo stesso tempo favorire la Socialità tanto mancata in questi mesi: scuole, centro giovani, biblioteca, MuBatt, Municipio.



L'Estate Ragazzi è organizzata con la cooperativa Oltre la Siepe per l'estate ragazzi elementari, il centro giovani Strike Up con la cooperativa RoeroLangheMare per medie e superiori.

Per la prima media sarà possibile decidere se iscriversi all'Estate Elementari o Me die.