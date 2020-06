Il 5 per Mille al Comune di Ceresole d'Alba

Anche per l'anno 2020 è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento delle attivita’ sociali svolte dal comune di residenza.

Sostieni i servizi a favore dei cittadini e delle famiglie di Ceresole -

E quest' anno la tua firma vale ancora di più : il comune di Ceresole d'Alba sta destinando molte risorse per garantire, in massima sicurezza, l'avvio dei servizi per le famiglie dopo l'emergenza Coronavirus che ha cambiato profondamente le nostre realtà.