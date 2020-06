Cuneo piange Adriana Cuna, 28enne deceduta al "S. Croce"

Era stata ricoverata qualche giorno fa all'ospedale Santa Croce, e il suo quadro clinico si è aggravato in breve tempo: si è spenta oggi (giovedì 4 giugno) al nosocomio cuneese, per un'embolia, Adriana Cuna .

28 anni e una carriera scolastica come studentessa di Infermieristica, la giovane veniva da Torre Annunziata. Lascia il papà Mario, la mamma Nina (molto conosciuta a livello internazionale per le abilità canore come soprano e insegnante all' "Ego Bianchi") e il compagno Bruno. Tante le esternazioni di dolore e i saluti di commiato apparsi sulla pagina Facebook della donna nel pomeriggio.