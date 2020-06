Come utilizzare colori tenui per arredare casa

Utilizzare i colori tenui per arredare casa è una scelta di tendenza e potrebbe portare un benessere psicofisico oltre le aspettative. Trovare i colori giusti per le pareti di casa, per i mobili o per i complementi d’arredo può essere difficile soprattutto se non si hanno le idee chiare sullo stile di arredamento che si vuole utilizzare. A volte, per trovare la tinta perfetta bisogna fare un’attenta valutazione delle stanze, ci sono colori che vanno bene in alcuni ambienti e altro no.

I colori tenui per arredare casa

Abbinare i colori non è una banalità . Un colore di tendenza negli ultimi anni e che si adatta a diverse ambientazioni e stili d’arredamento è senz’altro il color tortora. Da molti indicato anche come color fango, è in grado di creare una base neutra con mobili in legno e dona sfumature molto naturali. Versatile, elegante e sobrio, si adatta a tutte le stanze ed è particolarmente indicato per lo stile Shabby Chic.

Fino a qualche anno fa il colore bianco con tutte le sue inclinazioni, dal gesso al bianco sporco, faceva da padrone nelle case. Questo perché neutro, luminoso ed elegante, la prima scelta di tantissimi interior designer. Oggi il color tortora si è creato uno spazio maggiore, viene presentato in diverse sfumature, da quella più grigiastra a quella beige, una nuance naturale ed elegante in grado da fare da base a tantissime combinazioni di colori e contrasti differenti. Con quali nuance abbinare il color tortora? Se state pensando di usare il color tortora per le pareti di casa, ci sono alcune regolare basilari da seguire per evitare di commettere errori e valorizzare al meglio le potenzialità di questo nuance.

Tortora e bianco

Il colore tortora o color fango si sposa benissimo con il bianco, per cui il consiglio è quello di prediligere questo accostamento. Magari dipingendo le pareti con questa nuance e il soffitto bianco, un trucco anche per donare visivamente altezza alla stanza. Un’altra buona idea è quella di optare per porte e battiscopa bianchi, l’effetto finale sarà davvero molto elegante.

Tortora, verde salvia e rosa antico

Oltre al color tortora, altre tonalità sempre più apprezzate negli ultimi tempi sono le sfumature pacate del grigio e del verde. Stesso discorso vale per il grigio scuro e il nero, difatti il color tortora si accosta molto bene anche a colori dal carattere più deciso come il verde salvia e il rosa antico. Questo colore ha tante sfumature, si va dalle nuance più grigie a quelle più beige, le prime hanno un aspetto più freddo e metropolitano ed è adatto a chi vuole realizzare un ambiente moderno. La tonalità più vicina al beige è ideale per chi ama valorizzare gli elementi di arredo e i quadri appesi alla parete.

Colori tenui per arredare casa, le stanze

Tra le stanze più quotate per l’utilizzo del color tortora o altri colori tenui dalle sfumature naturali come il verde pastello, il beige o il color panna c’è la zona living. Vanno benissimo per tutte le altre zone della casa, si possono ottenere vari effetti, da quello più industrial, se si preferisce il grigio, a quello “finta carta da parati”. Anche in camera da letto il color tortora si presta bene a creare la base per l’arredo, si può scegliere di realizzare una parete a strisce bianche e tortora, oppure, di usare una nuance grigio chiaro con piccoli dettagli in bianco. Per il bagno il color tortora è indicato? Assolutamente sì, anzi è un colore che riesce a dare luce e carattere a tutti i tipi di ambiente, permettendo di giocare con gli elementi presenti all’interno della stanza, nel bagno può creare un effetto d’insieme molto chic, così come può essere ideale usarlo come sfondo a una bella cucina in stile moderno.