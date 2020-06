Il ristorante AMAE di Cuneo riparte con le specialità della tradizione Piemontese

Dopo quasi tre mesi di chiusura dovuta all’emergenza Covid-19, domani venerdì 5 giugno, riapre il ristorante AMAE, situato in via Roma 31 a Cuneo.

“In questo periodo abbiamo posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per poter garantire ai nostri clienti di poter trascorrere momenti in piena serenità e sicurezza, accompagnati dalla nostra buona cucina piemontese” – ci raccontano Giulia e Nicolò.

La cucina del ristorante AMAE riprende le antiche ricette a cui le nostre famiglie sono da sempre legate, tra queste ricordiamo i Tajarin fatti in casa al ragù di salciccia.

Giulia – “I clienti potranno deliziarsi con il nostro vitello tonnato servito con due salse tonnate differenti, una più moderna e una più tradizionale”.

“Abbiamo inserito all’interno del nostro menu uno spaghettone al pomodoro Burrata e Basilico, andando così a valorizzare la salsa con un mix di pomodori differenti. Invito i clienti ad assaggiare un nostro secondo che nei passati mesi ha riscosso molti apprezzamenti: la pancia di maiale cotta a bassa temperatura con cipolle agrodolci” – ci precisa lo chef Nicolò – “oltre al pane fatto in casa con lievito madre …”

In più i dolci del ristorante AMAE di Cuneo, sono tutti fatti in casa e celebrano l'inizio della stagione estiva.

Il ristorante AMAE si trova nel centro storico di Cuneo, in via Roma 31, all’interno di un cortile di un bellissimo palazzo storico che risale ai primi del 1600 ed è aperto a cena il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 19.00 – 22.30; la domenica è aperto anche a pranzo con orario 12.00 – 14.30.

Per maggiori informazioni chiamare il 345-7042389 oppure inviare una e-mail a ristoranteamae@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/AmaeRistorante/

Instagram: https://www.instagram.com/amae_ristorante/