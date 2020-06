Peveragno: nuova location per il festival AmiCorti

AmiCorti - Film Festival, la rassegna nazionale e della Repubblica di San Marino dedicata al mondo dei cortometraggi, ha deciso di ripensare il proprio progetto iniziale per adattarsi alle disposizioni sanitarie vigenti. Il Festival non si terrà più dal 15 al 20 giugno 2020 in Piazza Pietro Toselli, ma si svolgerà nella sola serata di premiazione del 20 giugno, presso i locali SMAC. Per tutti coloro che avrebbero voluto assistere alla manifestazione in piazza, si segnala la possibilità di seguire la serata in streaming sulla pagina Facebook dedicata.