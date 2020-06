La parodontite: informazioni e consigli

I temi di maggiore attualità dell’odontoiatria moderna sono al centro de "Il dentista risponde", rubrica in collaborazione con lo Studio Odontoiatrico Dottor Mauro Ferri Borgogno di Alba.

Dottor Ferri Borgogno, cosa significa in termini semplici “parodontite”?

Parodontite, detta anche Piorrea, significa infiammazione del parodonto. Il parodonto è il sistema di supporto dei denti che mantiene le radici ben ancorate alle ossa mascellari. L’infezione provoca la distruzione progressiva di questa struttura di ancoraggio (osso alveolare e legamento parodontale) e, negli stadi terminali, la perdita dei denti. Tenga conto che *circa 20 milioni di italiani, oltre i 35 anni, soffrono di problemi gengivali, 8 milioni hanno la parodontite e 3 milioni sono a grave rischio di perdita dei denti. Però, dal momento che la Parodontite è una malattia cronica, lenta e poco dolorosa, i Pazienti non sembrano essere molto consapevoli del problema: infatti solo un italiano su due si rivolge a un professionista (57%), mentre il restante 43% chiede consiglio ad amici e parenti, cerca informazioni sul web o non se ne occupa affatto. La parodontite è la prima causa di perdita dei denti nella popolazione adulta dei Paesi industrializzati ed è quindi la causa di un grave handicap legato alla conseguente perdita della funzione masticatoria e fonatoria, nonché di un grave disturbo della vita di relazione e dell’estetica del sorriso. Una malattia molto simile alla parodontite (chiamata peri-implantite) può colpire gli impianti dentali utilizzati per sostituire i denti che sono andati perduti. Può colpire soggetti d’ogni età: dai bambini ancora in dentatura da latte, ai soggetti della terza età.

La prevalenza della parodontite nella popolazione varia con l’età del gruppo in oggetto: è meno del 1% in età pediatrica, ma può raggiungere il 30% dei soggetti in popolazioni adulte o geriatriche. La parodontite è causata da un gruppo di batteri specifici che provocano un’intensa risposta infiammatoria locale a livello della gengiva. La prevenzione e la cura della Gengivite e della sua evoluzione negativa, la Parodontite, si basa principalmente sull’asportazione quotidiana della placca batterica (biofilm) che ogni giorno si forma all’interno della bocca di tutti noi.

Le tecniche per ottenere un risultato efficace vengono spiegate al paziente dall’odontoiatra e dall’igienista dentale. Grande importanza è anche attribuita agli stili di vita, primi fra tutti il fumo, la scorretta alimentazione, lo stress e la sedentarietà. Il diabete non controllato triplica il rischio di presentare una Parodontite.

La parodontologia è una disciplina di area odontoiatrica che promuove la salute dell’individuo attraverso la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i tessuti di supporto dei denti e degli impianti.

Dott. FERRI BORGOGNO, nel suo studio vi occupate di cura della parodontite?

Assolutamente si, da sempre dedichiamo grande attenzione allo stato parodontale del nostro Paziente; definiamo rigorosi piani di prevenzione mediante visite di controllo atte a valutare costantemente lo stato di salute paroodontale nel tempo. Valutiamo inoltre il mantenimento dello stato di salute raggiunto mediante le terapie eseguite: un ruolo fondamentale è svolto dall’attività dei nostri Igienisti dentali.

Dottore ci dia qualche consiglio

L’arrossamento delle gengive e il loro sanguinamento durante lo spazzolamento è il primo segno di infiammazione gengivale: in questo caso consiglierei una visita odontoiatrica.

L’Odontoiatra, come primo esame dirimente, eseguirà un sondaggio parodontale per determinare presenza, tipo e gravità della malattia gengivale.Nei confronti della Gengivite marginale e della Parodontite è possibile effettuare una efficace prevenzione primaria; nel caso in cui il Paziente manifesti già la malattia gengivale, la sua terapia ha successo in una grande percentuale dei casi. Studi clinici dimostrano che la maggioranza dei Pazienti affetti da parodontiti, se sottoposti ad adeguata terapia, mantengono i loro denti per tutta la vita.

Tuttavia in alcuni Pazienti la terapia non è completamente efficace e la progressione della malattia può solo essere rallentata.Il Consiglio, in ogni caso, è quindi di sottoporsi con assoluta costanza a visite di controllo periodiche la cui frequenza dipende dalla gravità della malattia e dalla collaborazione igienica domiciliare del Paziente.

Esistono quindi pazienti che necessitano di visite di controllo ogni 3-4 o 6 mesi. Durante le visite di controllo, mediante il sondaggio parodontale, si potranno accertare una delle tre situazioni cliniche: lo stato di salute, di gengivite e di parodontite; verrà inoltre rimossa la carica batterica presente nella bocca e il paziente verrà reistruito e rimotiovato all’igiene orale.In caso di salute parodontale, sarà opportuno attuare un programma di prevenzione primaria, mirato alla conservazione dello stato di salute.

Nel caso invece sia presente una di gengivite o una parodontite, sarà necessario instaurare un’adeguata terapia.Oltre che per evitare di perdere i denti, la Parodontite va curata perché studi epidemiologici hanno evidenziato un’associazione tra la Parodontite e alcune malattie sistemiche come: le malattie cardiovascolari ischemiche, le complicanze ostetriche (parti prematuri e/o sottopeso), il controllo metabolico insufficiente in pazienti insulino- dipendenti e le malattie polmonari.

