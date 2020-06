Nuova gestione per il Rifugio Pian dell'Arma di Caprauna

Giulia Rolando, 25 anni originaria di Caprauna, rileva il Rifugio Pian dell'Arma.

Il 6 giugno 2020 il Rifugio sarà pronto ad accogliere turisti ed escursionisti nel rispetto delle nuove norme di sicurezza e con molte novità.

Le attuali disposizioni hanno portato la nuova gestione a modificare alcuni vani della struttura, ampliando gli spazi interni dedicati alla ristorazione e adattando alcune camerate all'accoglienza di coppie e famiglie, con una camera matrimoniale e una quadrupla.

Resta la possibilità di ospitare famiglie numerose in camerata, oppure gruppi in tenda, sulle piazzole ombreggiate ricavate dalle terrazze posteriori all'edificio.

Anche all'esterno sono state apportate alcune modifiche, per poter servire i pasti all'aria aperta sotto freschi gazebi; l'area giochi è stata ampliata con un percorso avventura per bambini; le stalle per animali da soma e cavalli sono state ristrutturate.

Accogliere in sicurezza è il punto fondamentale all'inizio della nuova gestione, con un'adeguata suddivisione degli spazi nelle due sale ristorante, costante sanificazione e allestimento di camere per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Ma non mancheranno eventi sportivi, culinari e culturali.

Saremo aperti da sabato 6 giugno, tutti i giorni esclusi i lunedì di giugno.