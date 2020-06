Abbonamenti per i pullman in regalo (o scontati): le promozioni di GrandaBus per far ripartire il trasporto su gomma

Una riduzione dei passeggeri di oltre il 95% in pieno lockdown, il 50% di corse cancellate nella Fase 1 dell’emergenza Covid, riduzione scesa al 30% in Fase 2.

Ma ora il settore del trasporto pubblico su gomma, tra quelli che hanno pagato il prezzo più alto dell’emergenza Coronavirus, è in piena ripartenza.

Per cercare di invertire la tendenza il Consorzio GrandaBus, a cui aderiscono 14 società di autolinee e che gestisce il trasporto pubblico locale su tutta la provincia di Cuneo, ha pensato a due nuove iniziative mirate a incentivare e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Le promozioni si chiamano “Prendi 3 paghi 2” e “Porta un amico”: attivabili fino a lunedì 31 agosto, sono valide sull’acquisto di abbonamenti mensili e settimanali da parte della clientela.

I dettagli si possono scoprire al numero gratuito dedicato 800.111.773 o sul sito www.grandabus.it.

“Sappiamo che la stagione è compromessa, ma la ripresa delle attività lavorative, il ritorno dei mercati, l’annullamento delle restrizioni sulla mobilità delle persone e l’arrivo dell’estate che spingerà soprattutto i più giovani a muoversi, ci autorizzano a pensare positivo: dopo aver implementato le rivendite delle tessere per i bus ad oltre centocinquanta tabaccai e negozi in provincia, ora introduciamo due nuove forme di agevolazioni tariffarie per tutti i cittadini della Granda che usufruiscono dei mezzi pubblici – sottolineano dal Consorzio GrandaBus -. Entrambe le promozioni sono state ideate con l’obiettivo di incrementare l’utenza a bordo dei mezzi pubblici della provincia, ma anche con l’intento di offrire un’alternativa concreta all’utilizzo del mezzo privato, migliorando così la sicurezza dei cittadini e la qualità dell’ambiente”.

In entrambe le promozioni gioca un ruolo importante la convenienza economica per il cliente, che in dettaglio si traduce per quanto riguarda la prima promozione con l’offerta di un abbonamento a titolo gratuito a fronte dell’acquisto di due abbonamenti consecutivi (“Prendi 3 paghi 2”), mentre la seconda promozione (“Porta un amico”) prevede uno sconto del 50% sul rinnovo di un abbonamento da parte di chi è già abbonato, ma anche per chi sottoscrive il nuovo abbonamento”.

L’agevolazione “Prendi 3 paghi 2” si attiva acquistando due abbonamenti settimanali o mensili validi per due periodi consecutivi; con l’acquisto viene regalato un terzo abbonamento utilizzabile entro il 31 gennaio 2021. Gli abbonamenti potranno essere richiesti per due settimane consecutive o per due mesi consecutivi fino al mese di dicembre 2020.

“Ad esempio – spiegano dal Consorzio – per gli abbonamenti mensili i due mesi consecutivi potranno essere: giugno-luglio, luglio-agosto, agosto-settembre, settembre-ottobre, ottobre-novembre, novembre-dicembre. In quest’ultimo caso, l’abbonamento mensile gratuito sarà quello di gennaio 2021.

Per gli abbonamenti settimanali invece, le due settimane consecutive potranno essere richieste dalla settimana 23 (iniziata il 1° giugno 2020) alla settimana 53 (termine ultimo il 28 dicembre 2020)”.

L’iniziativa “Porta un amico”, invece, permette all’abbonato che accompagna un amico che si abbona per la prima volta, di avere uno sconto del 50% sul rinnovo del proprio abbonamento.

“Se sono un abbonato GrandaBus e al momento del rinnovo del mio abbonamento presento un amico che si abbona per la prima volta – spiega il Consorzio – il rinnovo del mio abbonamento avverrà con uno sconto del 50% e l’amico che avrò portato acquisterà il suo primo abbonamento anch’egli a tariffa scontata del 50%”.

Le aziende che aderiscono all’iniziativa e presso le quali si possono già attivare le due iniziative sono: Bus Company, Autolinee Allasia, Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Sav, Autolinee Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, Nuova SAAR, Sac, STP, Giors e ACTP. Le promozioni sono attivabili alla biglietteria unica del Consorzio GrandaBus in via Carlo Pascal 7 a Cuneo oppure in tutte le biglietterie delle 14 aziende (www.grandabus.it/dove-acquistare).