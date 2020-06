Le strutture alpine ai tempi del Covid-19, il gestore del Dahu: "La pandemia ha cambiato il fruitore della montagna, ora c'è anche chi prima non sarebbe mai venuto" (VIDEO)

Dopo anni di magra, la montagna oggi finalmente si riscatta e con grande entusiasmo accoglie centinaia e centinaia di nuovi turisti e scopritori della bellezza alpina.

Un grande afflusso di persone per niente facile da gestire vista la drastica riduzione dei posti interni alle strutture alpine a causa delle misure anti contagio.

Abbiamo intervistato, Beppe Degioanni, gestore dell'originale e accogliente Rifugio Dahu de Sabarnui (1702 m) in borgata San Bernolfo di Vinadio in Valle Stura. Il rifugio è una tappa di partenza o di passaggio per molte gite o attraversate sui percorsi Via Alpina, Gta, Lou Viage, GTM.