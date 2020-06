Ormea: libri "da asporto" in biblioteca

Se lo si desidera, si può indicare unicamente il genere letterario o l'autore preferito e verranno consegnati, nel giorno concordato, libri a sorpresa.

"I libri - spiegano dal municipio - dovranno essere restituiti entro trenta giorni, riposti in sacchetti, e andranno in quarantena per nove giorni prima di essere riposizionati sugli scaffali. Le persone non ancora iscritte al servizio, ma intenzionate a prendere a prestito volumi, dovranno comunicare esclusivamente via mail, oltre ai titoli dei volumi d'interesse, anche i loro dati anagrafici (incluso il codice fiscale), di residenza e gli indirizzi di posta elettronica, compilando la predisposta “'Domanda di accesso alla biblioteca' scaricabile dal sito internet comunale seguendo il percorso Home/Servizi/Studiare/<wbr></wbr>Biblioteca".