Peveragno: nessun positivo al Covid-19 rilevato sul territorio comunale

La conta dei Covid-19 positivi per il territorio di Peveragno raggiunge, finalmente, quota zero.

Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale, in una nota sulla propria pagina Facebook: " In questo momento la situazione è ottima, e possiamo guardare al futuro con giustificato ottimismo ".

"I nostri sforzi e i nostri sacrifici sono serviti, e abbiamo tenuto a bada una brutta bestia... bravi tutti. Evitiamo comunque per favore di dare per scontato che tutto sia finito (il virus in Provincia di Cuneo c'è ancora), e manteniamo prudenza nei contatti sociali, continuando ad applicare con un po' di pazienza le solite regole base: distanziamento fra le persone, uso della mascherina quando rischiamo di essere troppo vicini, frequente igiene delle mani. Forza Peveragno!"