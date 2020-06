Si asfalta la Bovesana nel tratto Cuneo-Boves: senso unico alternato e chiusure della Est-Ovest

Tenendo conto che i lavori si svolgeranno alternativamente sull’entrata e sull’uscita dalla Est-Ovest, al fine di poter eseguire i lavori di bitumatura previsti in sicurezza, la Provincia chiuderà in tempi diversi l’ingresso alla Est-Ovest per tutti i veicoli provenienti da Cuneo Borgo San Giuseppe e l’uscita dalla Est-Ovest per i veicoli in direzione Cuneo Borgo San Giuseppe e autostrade. Si procederà a senso unico alternato regolando il traffico con semaforo e alcuni addetti.

Lunedì 8 giugno dalle 7 alle 18 circa il cantiere stradale interesserà la corsia in direzione Boves-Cuneo (direzione Borgo San Giuseppe – autostrada) con la chiusura dell’Est-Ovest in direzione autostrade alle rotatorie di testata del viadotto Sarti. Sarà chiusa anche la corsia di accelerazione in uscita Est-Ovest lungo la provinciale 21 in direzione autostrada con direzione obbligatoria per Cuneo attraverso la Est Ovest e la rotatoria Est-Ovest, con svolta obbligatoria in corrispondenza del ramo di uscita in direzione provinciale 21 Boves.

Il giorno successivo martedì 9 giugno chiusura dalle 7 alle 18 circa per la fresatura e la bitumatura della provinciale 21 in direzione Cuneo-Boves con divieto di svolta verso il viadotto della Pace (Est-Ovest) per i veicoli provenienti da autostrade Torino e Mondovì in direzione obbligatoria verso Boves.