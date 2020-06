"A Ceva erba alta fino a 70-80 centimetri": la denuncia della minoranza consiliare

"Molte aree verdi di Ceva versano in uno stato di incuria a causa dell'assenza o della non regolare manutenzione del verde pubblico" : si apre così l'interrogazione al sindaco depositata in municipio nelle scorse ore da Fabio Mottinelli , consigliere comunale di minoranza.

Secondo quest'ultimo, "tale situazione sta determinando crescenti lamentele da parte di numerosi cittadini, che in queste settimane primaverili, anche grazie all'allentamento delle misure anticontagio, hanno ripreso a passeggiare, finalmente, per la città.

Abbiamo riscontrato, grazie a foto inviate da residenti e a sopralluoghi svolti da noi, che in alcune zone l'erba ha raggiunto 70-80 centimetri d'altezza e che l'incuria del verde, in alcuni casi, rende difficile anche la percorribilità dei marciapiedi" .

L'opposizione, a questo punto, oltre a sottolineare la necessità di porre in essere interventi urgenti di sfalcio dell'erba e di manutenzione delle aree verdi, chiede all'amministrazione: quali e quanti interventi di manutenzione delle aree verdi e di sfalcio siano stati programmati per il 2020; quali interventi siano già stati fatti e quali siano in programma; quante risorse siano destinate alla cura del verde pubblico nel 2020 e come sia organizzato l'intervento fra lavori effettuati dagli operai del Comune e affidati a ditte esterne mediante appalto; quando verranno installati i fiori sui ponti; se siano previsti interventi di abbellimento della città, delle aree verdi e del decoro urbano.