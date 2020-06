A Rifreddo, nuovi orari per gli uffici comunali

Dopo il lungo stop all’accesso al pubblico dovuto alla pandemia causata dal virus Covid-19 tornano ad essere aperti a pieno regime gli uffici comunali rifreddesi. Una riapertura che porta con se anche la novità di poter accedere a i servizi del comune durante la pausa pranzo del martedì. In questi mesi - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - abbiamo verificato i dati degli accessi ai nostri uffici comunali e riflettuto su come si potesse migliorare la fruibilità degli stessi per gli utenti e su come rendere più produttivo il lavoro dei nostri dipendenti. Sulla base di queste analisi abbiamo poi deciso di modificare l’orario di apertura del Municipio cercando di potenziare l’apertura degli uffici in occasione del mercato cittadino. Il martedì, infatti, l’orario sarà dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 18”. Un’apertura particolarmente ampia che fa si che gli orari di apertura degli uffici dal 8 giugno in avanti preveda nei giorni lunedì, giovedì, venerdì e sabato l’orario 8.30-12.30 mentre come detto sopra il martedì l’orario sarà dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 18. Oltre ai nuovi orari gli amministratori hanno voluto puntare anche sull’implementazione dei servizi a distanza. “Infatti - aggiunge il primo cittadino - abbiamo emanato una direttiva agli uffici affinché in tutte le occasioni giuridicamente possibili si utilizzino gli strumenti informatici di trasmissione ed acquisizione dei documenti a distanza. A tal proposito si invita la cittadinanza ad informarsi contattando via mail o via telefono direttamente gli uffici per conoscere i servizi e le richieste che si possono effettuare senza recarsi fisicamente in comune”.