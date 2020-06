Beinette, legname comunale all'asta: bando in scadenza il 20 giugno

Il Comune di Beinette rende noto che, in conformità alla deliberazione della Giunta 70/2020 e alla Determinazione 130, in data 3 giugno, del Responsabile del Servizio Manutentivo, è disposta la vendita all’asta del seguente legname : legno di «rovere da piano», derivato da recente abbattimento di tre querce (quercius roburs) accatastato all'ingresso di parco Rifreddo, legno di betulla in tronchetti accatastato dal deposito comunale a lato campi sportivi.

L’aggiudicazione di tutto il legname (non è ammessa l’offerta e/o il ritiro di una sola tipologia dei legname) sarà definitiva e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida; essa sarà disposta in favore dell’offerta economicamente più elevata. Non è ammesso il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del materiale comunale costituente il lotto oggetto del presente avviso d’asta pubblica.