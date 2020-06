Bra, il sindaco alla Crb: "Non chiudete la filiale di via Piumati"

Un appello per mantenere operativa la filiale della Cassa di Risparmio di Bra di via Piumati. E’ quanto il sindaco di Bra Gianni Fogliato, a nome dell’Amministrazione comunale, ha rivolto ai vertici della Crb e di Bper, dopo aver appreso che sarebbe intenzione del Gruppo procedere nei prossimi mesi alla chiusura dello sportello nel quartiere Oltreferrovia.



Nella lettera del sindaco, si chiede che quest’area di Bra non venga privata di una fondamentale risorsa, considerata anche l’alta densità abitativa, la presenza di importanti aziende, attività commerciali e strutture ricettive in grado di attirare un alto afflusso di persone e la dislocazione rispetto all’asse cittadino.