La Cuneo-Ventimiglia-Nizza Luogo del Cuore FAI: unite la raccolte firme

Fino a ieri le firme per votare la Cuneo-Ventimiglia-Nizza sul sito del FAI si raccoglievano separatamente, in Piemonte (circa 3.600) e in Liguria (circa 1.300).

Giustamente le due raccolte sono state unificate e, tolti i voti doppi, le preferenze sono salite a 4.600 circa, conquistando la terza posizione nazionale alle spalle di Gravina in Puglia (ponte dell'acquedotto) con 7.100 voti e Bergamo (centro storico) con 5.600.



Ma più che una gara sprint questa coinvolgente iniziativa assomiglia ad una maratona che si concluderà il 15 Dicembre 2020. C'è ancora tempo per clamorose sorprese.

I Comitati degli Amici della Ferrovia si stanno organizzando: è possibile firmare on line sul sito del FAI al link:

https://fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?Idc



Ricordiamo che possono votare tutti, maggiorenni o minorenni, senza distinzione di nazionalità. Per chi vuole firmare su carta è possibile farlo ai seguenti indirizzi:

Checcevò, corso G. Ferraris 15 bis, Cuneo

Libreria Le Nuvole, via Cavour 23, Fossano

Museo ferroviario, via Roma 9, Robilante



Chi volesse unirsi al Comitato per dare una mano può contattarci all'indirizzo email: comitato.ferrovie.cuneo@gmail.com





Comitato amici della Ferrovia Cuneo-ventimiglia-Nizza