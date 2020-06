Mondovì e il 5G: sperimentazioni solo su approvazione del Consiglio comunale

L'argomento 5G continua a dividere: benché non vi siano evidenze scientifiche circa il fatto che la nuova tecnologia possa nuocere alla salute dell'uomo, da più parti si leva un grido di preoccupazione connesso proprio alle eventuali ricadute sul genere umano.

Negli ultimi mesi, nonostante la pandemia di Coronavirus, nel Regno Unito si è assistito a veri e propri moti di ribellione da parte della popolazione, che - è il caso di dirlo - ha messo a ferro e fuoco decine di antenne 5G nel Paese, appiccando incendi talvolta anche in maniera erronea (sono stati bruciati ripetitori telefonici che nulla avevano a che vedere con il 5G).

Una questione che è approdata anche in Italia, sino a sbarcare sui banchi dei Consigli comunali di alcune realtà della nostra nazione. È il caso, ad esempio, di Mondovì, dove, nell'ultima seduta consiliare, sono stati presentati due ordini del giorno (uno a firma della maggioranza, l'altro sottoscritto dall'opposizione) in merito ai rischi connessi all'approdo di tale tecnologia sul territorio municipale.

I due testi sono poi stati unificati in un unico documento, ma non è stato necessario procedere alla votazione finale: i consiglieri hanno accettato la proposta del presidente, Elio Tomatis, che prevede l'informazione preventiva di tutti i componenti del consesso in merito all'ipotetica presentazione di progetti di sperimentazione del 5G da parte di operatori. Tradotto: sull'argomento nulla si muoverà senza che il Consiglio comunale ne sia al corrente.