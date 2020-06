Rinnovata la convenzione tra Atl del cuneese e Unione Montana del Monte Regale

ATL del Cuneese e Unione Montana del Monte Regale hanno siglato nel pomeriggio di giovedì 4 giugno, presso la sede dell’Unione in Vicoforte, il rinnovo della convenzione per la gestione, per i prossimi due anni, dell’Ufficio Turistico IAT di Vicoforte. A firmare il documento, il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi e il Presidente dell’Unione Valter Roattino.







La convenzione vede confermata l’apertura al pubblico dell’Ufficio IAT tutti i sabati e le domeniche, con un cambiamento di orario dovuto alla situazione contingente che non permetterà ai Comuni di organizzare eventi e iniziative dal tradizionale richiamo turistico. “Siamo fiduciosi sul prossimo futuro e speriamo che l’Ufficio possa presto tornare alla piena operatività anche con l’apertura infrasettimanale – sostengono il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi e il Consigliere di Amministrazione delegato ai rapporti con il Monregalese, Rocco Pulitanò. - L’Ufficio Turistico di Vicoforte rappresenta una finestra sul Monregalese, punto di partenza per gli appassionati di arte, outdoor e gastronomia che possono venire a conoscenza, interfacciandosi con il personale qualificato dell’ATL, di nuovi angoli da scoprire e di bellezze inaspettate, tutte da gustare.”







“In qualità di Sindaco di Vicoforte e di Presidente dell’Unione, che vede parte attiva anche i Comuni di Briaglia, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro e San Michele Mondovì, - dichiara il Sindaco Roattino - mi ritengo soddisfatto dell’accordo raggiunto con l’ATL, con la quale abbiamo collaborato positivamente in questi anni. Rinnoviamo dunque la nostra fiducia all’ATL, che ha mantenuto tutte le nostre aspettative garantendo professionalità nell’erogazione dei servizi turistici. Insieme, stiamo lavorando su nuovi progetti che vedranno presto la luce.”