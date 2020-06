Saluzzo, ampliati gli orari di accesso da parte dei cittadini ai servizi demografici

Il comune di Saluzzo ha attivato la nuova rimodulazione degli orari dei servizi demografici, con l’ampliamento degli orari di accesso da parte dei cittadini.

La possibilità di usufruire degli sportelli degli uffici di Anagrafe e Stato Civile in fasce orarie più ampie, dal lunedì al venerdì, era già stata attivata da alcuni mesi, in concomitanza con l’accesso contingentato agli uffici pubblici reso necessario dall’emergenza sanitaria, e viene ora formalizzata mediante la definizione deiseguenti orari di apertura, articolati tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini lavoratori: lunedì, dalle ore 10 alle 13; martedì, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì, dalle ore 10,30 alle 14 (con la possibilità, secondo disponibilità, di servizi su appuntamento dalle ore 9 alle 10,30); giovedì, dalle ore 9 alle 12,30; venerdì, dalle ore 9 alle 12,30; sabato, dalle ore 9 alle 12 (esclusivamente per il disbrigo delle pratiche funebri e per l’assistenza ai matrimoni civili).

L’accesso proseguirà previo appuntamento, secondo le direttive governative, fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria. Ricordiamo che sono due gli sportelli operativi, a Saluzzo capoluogo e a Castellar (questo sportello è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 12,30), e che gli appuntamentiverranno cadenzati in relazione alla natura, complessità e urgenza delle pratiche.

Per prenotare un appuntamento, occorre telefonare ai seguenti numeri: ufficio anagrafe 0175.211410 e ufficio di stato civile 0175.211403.