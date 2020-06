Saluzzo, nuova proroga per l'assegnazione di contributi a sostegno degli esercizi commerciali

Lo scorso 4 giugno era fissata la seconda scadenza del Bando “per l’assegnazione di contributi a sostegno degli esercizi commerciali di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle aree affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a rischio desertificazione”, pubblicato all’albo pretorio comunale dallo scorso 5 marzo.

Tenuto conto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del virus COVID-19 ha comportato tra l’altro la chiusura di molte attività commerciali e comunque difficoltà operative ed organizzative per tutto il settore produttivo, che solo recentemente ha potuto far ripartire la propria attività, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stato ulteriormente prorogato a sabato 4 luglio prossimo, così da consentire a tutte le aziende interessate di poter accedere alle agevolazioni in un periodo di particolare difficoltà economica.

La presentazione della domanda può essere effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)all’indirizzo protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, oppure può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo, situato al 1° piano del Palazzo civico.