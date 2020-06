Turismo in alta montagna: i Carabinieri Forestali pronti a vigilare sul "buon comportamento"

Con l’allentamento delle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19, moltissimi turisti e appassionati di montagna hanno finalmente potuto tornare a trascorrere del tempo nelle vallate e sui rilievi del cuneese. Tuttavia, con l’aumento delle presenze dei turisti in tutte le località montane, sono anche aumentate le segnalazioni riguardanti comportamenti scorretti e illeciti, in particolare per quanto riguarda attività regolamentate quali il transito di veicoli a motore su piste forestali e sentieri, la raccolta di fiori selvatici e la gestione dei cani, sia da caccia che da compagnia.

Per questo motivo il Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ha deciso di potenziare i controlli a tutela dell’ambiente, della fauna selvatica e della flora spontanea, in particolare nei fine settimana, e sono state contestate le prime sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi motorizzati, il transito è sempre vietato sui sentieri e al di fuori delle strade. La raccolta dei fiori è invece regolamentata per tutte le specie e alcune di queste non sono raccoglibili in quanto “a protezione assoluta”; per tutte le specie inoltre è sempre vietata l’estirpazione delle radici. Per la raccolta delle piante officinali (Achillea, Genepy) è necessaria l’autorizzazione dell’Unione Montana.