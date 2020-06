Tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù: sette persone arrestate, tra loro un 44enne di Casalgrasso

Coinvolta anche la Questura di Cuneo nell'operazione "Agadez" condotta dalla Polizia di Siena assieme alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

L'indagine proseguiva dal 2017 e ieri mattina, al termine delle indagini, il Gip del tribunale di Firenze ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare.

Pesantissime le accuse: associazione per delinquere, tratta degli esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.

Arrestate sei donne di nazionalità nigeriana e un 44enne italiano residente a Casalgrasso, da cui si sono presentati, ieri mattina all'alba, gli uomini della squadra Mobile di Cuneo.

Cinque custodie cautelari in carcere, un provvedimento di arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla PG, tre volte alla settimana. E' quest'ultima la misura in capo all'uomo di Casalgrasso, il cui ruolo nell'inter vicenda sarebbe piuttosto marginale. Le misure sono state eseguite, oltre che in provincia di Cuneo, nella provincia di Firenze, tra Empoli e Castel Fiorentino, in provincia di Torino e a Chieti.