Tutta la verità su 1k Daily Profit

1K Daily Profit è un nuovo software di trading automatico di cui si sente parlare sempre più spesso nel corso degli ultimi tempi. Stando a ciò che promettono i suoi promotori, esso sarebbe in grado di far guadagnare fino a 1.000 euro al giorno, ma non sono pochi gli internauti che hanno espresso dei dubbi sotto questo punto di vista. La paura degli utenti è che 1k Daily Profit faccia parte del novero di truffe frequenti nell’ambito del trading.

1K Daily Profit funziona davvero?

Sul sito di 1K Daily Profit si può leggere che il software funziona grazie a un innovativo algoritmo che ha la capacità di vincere le contrattazioni assicurando il successo nel 99.8% dei casi. In realtà un algoritmo di questo tipo non può esistere, perché non ci sono algoritmi che siano in grado di produrre profitti sicuri: se così fosse li useremmo tutti, no? Ecco perché si può affermare che coloro che promettono guadagni simili sono a tutti gli effetti dei truffatori. Va detto, d’altro canto, che esistono anche dei software algoritmici affidabili, ma le loro performance non superano l’80% di casi di successo: niente a che vedere con 1k Daily Profit.

Le recensioni di 1K Daily Profit

In Rete non è difficile imbattersi in recensioni dedicate a 1K Daily Profit, con opinioni a dir poco contrastanti. Le sole recensioni positive, infatti, sono quelle false che vengono riportate sul sito web del programma. Per il resto tutti gli altri commenti sono di tenore negativo, e provengono da utenti che sono stati truffati e che, di conseguenza, hanno perso del denaro per aver creduto a queste promesse. Insomma, si può inserire il software di 1K Daily Profit in lista nera senza timore di perdere chissà quali opportunità di investimento.

Come comportarsi in caso di truffa

Quella parte del mondo del trading che non è regolamentata lascia campo libero a truffatori di ogni risma. Gli aspiranti investitori non devono lasciarsi allettare da promesse che appaiono sin troppo invitanti; al contrario sono invitati a informarsi e a formarsi con la massima attenzione e con altrettanta cura. Qualora ci si renda conto di essere vittime di una frode, è consigliabile non lasciarsi prendere dal panico e mantenere la calma, per poi rivolgersi alla polizia postale per presentare denuncia. Un altro passo da compiere consiste nel contattare il proprio istituto di credito in modo da presentare un chargeback, ricordandosi di agire nel più breve tempo possibile.

Mai lasciare i dati della carta di credito

Nel caso in cui al broker siano stati comunicati i dati relativi alla propria carta di credito, il consiglio è quello di bloccarla subito; inoltre, conviene non fidarsi di eventuali agenzie di recupero che promettono miracoli e che, per agire, richiedono la condivisione di informazioni personali. Si tratta di agenzie che entrano in contatto con trader vulnerabili e truffati e che vogliono sottrarre loro altro denaro. Nessuno è in grado di assicurare soldi facili.

1k Daily Profit è una frode

Chi vuole investire nel trading online non può far altro che rivolgersi a piattaforme regolamentate: tutti gli altri sistemi sono da evitare. Meglio non fidarsi di chi promette guadagni enormi o di chi millanta la possibilità di diventare milionari senza fatica. Gli investitori più ingenui hanno perso il proprio denaro con 1K Daily Profit, che invece merita di essere accantonato. Anche la Consob, attraverso un esposto ufficiale, ha certificato il carattere fraudolento e ingannevole di questo sistema, che rischia di screditare il resto del settore dove, invece, sono operative piattaforme autorizzate che garantiscono standard di sicurezza e di affidabilità molto elevati.