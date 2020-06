Oltre centottanta studenti del Cuneese connessi online per una lezione di educazione finanziaria con il Digital Live Talk di UBI e FEduF

Sono oltre centottanta, provenienti da tre istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, gli studenti cuneesi collegatisi oggi online al Digital Live Talk “Scegli cosa voglio”, realizzato da UBI Banca e FEduF - Fondazione per l’Educazione Finanziaria e ideato da TAXI 1729: un format che in modo coinvolgente presenta ai ragazzi il meccanismo delle scelte, in particolare quelle economiche, e la sua stretta correlazione con la gestione dell’incertezza e delle perdite alla luce dei meccanismi dell’economia comportamentale.



La partecipazione all’appuntamento, che per l’emergenza sanitaria è stato reinterpretato in chiave digitale, ha visto in particolare coinvolti nella Granda gli studenti delle superiori del Bonelli di Cuneo e dell’Einaudi di Alba, nonché le classi medie dell’Istituto Comprensivo di Barge.



L’impellente necessità di queste iniziative è ancora una volta confermata dal recente rapporto PISA (Programme for International Student Assessment) promosso dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che boccia, anche nell’ultima rilevazione, gli studenti italiani. L’indagine evidenzia come i quindicenni italiani abbiano scarsa conoscenza e comprensione dei rischi finanziari e poche competenze per prendere decisioni efficaci nella vita di tutti i giorni. I nostri studenti sono sotto la media, avendo conseguito un punteggio medio di 474 punti contro 505 che costituisce la media OCSE. La percentuale di studenti in grado di risolvere i problemi più difficili è meno della metà di quella registrata a livello medio OCSE (4,5% vs 10,5%). La cosa ancor più preoccupante è, però, che circa il 20% non possiede le competenze minime necessarie per poter prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate.



“Dalla fotografia scattata dal report PISA si nota anche che i ragazzi più bravi nell’affrontare le tematiche finanziarie più complesse sono quelli che risiedono al Nord, in particolare nell’area del Nord Ovest dove l’85% degli studenti raggiunge almeno il Livello 2 – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF - Grazie al sostegno di UBI Banca offriamo ai giovani studenti delle opportunità di sviluppo delle competenze di cittadinanza economica: conoscere i meccanismi che guidano le nostre scelte e le reazioni del nostro cervello di fronte a situazioni di rischio può infatti aiutarci ad affrontare in modo più consapevole le decisioni economiche delle vita.”



Durante i sessanta minuti dello spettacolo in streaming gli studenti si avvicinano a concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di logica, matematica, psicologia cognitiva e comportamentale, stimolando al confronto tra quello che sarebbe ragionevole scegliere e quello che normalmente scegliamo, anche a causa delle scorciatoie istintive che ci possono portare fuori strada.



“L’attività di UBI Banca in favore dell’educazione finanziaria non si ferma e, complice la particolare situazione attuale, si trasforma e arricchisce di nuove iniziative fruibili e condivisibili online. Anche in questa occasione l’istituto di credito offre ulteriori opportunità a supporto delle comunità in cui opera, con strumenti didattici e linguaggi innovativi utili a raggiungere e coinvolgere giovani e adulti. - spiega Andrea Perusin, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca - Obiettivo comune delle diverse iniziative promosse da UBI e FEduF, nelle condizioni complesse imposte dall’emergenza Covid-19, è proprio quello di proseguire il percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’educazione finanziaria in cui UBI Banca è impegnata da tempo, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, con un linguaggio rinnovato, dinamico e accattivante, e portando i nuovi format divulgativi online direttamente nelle case dei cittadini”.



In particolare, tale impegno di UBI Banca nel campo dell’educazione finanziaria, che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 ha interessato più di 17.000 studenti a livello nazionale, è gestito da UBI Comunità, divisione strategica della Banca che ha l’obiettivo di agevolare la creazione di partnership tra profit, non profit e pubblica amministrazione per la creazione di valore condiviso.





In una società sempre connessa, nell’era dell’evoluzione digitale, si è reso necessario trovare mezzi e linguaggi per parlare a tutti: Digital Live Talk è il nuovo format di FEduF, elaborato insieme a Taxi1729, che grazie a UBI Banca si propone di far conoscere i temi che condizionano la nostra vita quotidiana: in particolare nel corso dell’evento online si parlerà in diretta di come affrontiamo d’istinto le situazioni di incertezza, della nostra avversione alle perdite e della paura di sbagliare perché conoscere i nostri automatismi può aiutarci a prendere più saldamente in mano il timone delle nostre scelte.