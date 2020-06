Educazione fisica, De Lio (Savigliano 2.0): "Non toccate le palestre. Nelle lezioni a distanza è difficile controllare i movimenti errati dei nostri allievi"

"Spero che per settembre si ritorni alla normalità perché prevedere la didattica a distanza magari con pannelli di plexiglass vorrebbe dire togliere l’essenza dell’istruzione" ha tuttavia commentato De Lio preoccupato anche per quanto riguarda l'insegnamento di educazione fisica: “Non toccate le palestre - non sistemate le aule all’interno delle palestre - aggiungendo - come docente di Scienze Motorie ritengo che la relazione, il contatto umano, il contatto corporeo-fisico, quello emotivo-psicologico con e tra i nostri alunni sia fondamentale e stia alla base di ogni insegnamento.

In questi tre mesi in cui abbiamo tenuto lezioni a distanza ci siamo resi conto che “domani” il movimento inteso come “azioni volontarie per realizzare uno scopo”, possa venire meno proprio perché nelle lezioni a distanza è difficile se non impossibile controllare i movimenti errati dei nostri allievi, correggerli, e soprattutto dare loro uno scopo, non potendo usufruire del contatto visivo continuo e soprattutto della Comunicazione detta non verbale".

"Parlo del linguaggio dove si interpretano, varie caratteristiche, ai fini dell'interazione sociale, postura, gesti, movimenti, espressioni e mimica che accompagnano o meno la parola rendendo la comunicazione umana più marcata.”