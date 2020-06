Pd Cuneo: "La soluzione di problemi complessi spesso in politica si trova facendo sistema con tutte le risorse che il territorio può mettere in campo"

Mentre la Lega dichiara ufficialmente di voler risolvere i problemi territoriali, usa gli stessi per meri scopi propagandistici.

La crisi del settore suinicolo in provincia di Cuneo è l’ennesimo esempio; le parole arroganti utilizzate dal Sindaco di Fossano a giustificazione del mancato invito al Senatore Taricco alla manifestazione sul tema svoltasi ieri a Fossano, lo confermano.

Il problema è serio, e non può essere affrontato con toni semplicistici e da tifoseria calcistica.

La soluzione di questioni complesse in politica si trova facendo sistema con tutte le risorse che il territorio può mettere in campo.

Se il partito politico della Lega ritiene di riuscire a risolvere i temi che si presentano facendo passerella con i propri esponenti, continui pure.

A noi preme far sapere che il lavoro dell’ Onorevole Taricco, in qualità di Vice presidente della Commissione agricoltura al Senato, per cercare una soluzione vera ai problemi di un comparto, quello suinicolo che si è aggravato con l’esplosione della pandemia, è incessante.

Pensiamo ai produttori e alle loro famiglie che aspettano risposte serie e non slogan urlati.

Solo coinvolgendo seriamente i protagonisti della filiera, dai produttori ai legislatori, si riuscirà a dar voce e soluzione a ciò che assilla l'agricoltura della provincia, ambito che rappresenta un fondamentale volano economico territoriale.

La segreteria provinciale, esortando tutti ad una maggiore collaborazione e serietà nell’affrontare i problemi del nostro territorio, ribadisce la totale disponibilità, con il contributo dei propri eletti, a far conoscere il lavoro che si sta portando avanti per la risoluzione di quanto le categorie di settore stanno sollevando in questo periodo.