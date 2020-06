A Bra un tavolo di lavoro in vista del ritorno a scuola a settembre

In attesa delle linee guida del Governo, Bra guarda già a settembre e alla ripartenza del nuovo anno scolastico, con un tavolo di lavoro che coinvolge l’Amministrazione comunale e gli Istituti comprensivi cittadini e che, dal prossimo incontro, ospiterà anche una rappresentanza di genitori. Allo studio, ipotesi di soluzioni e riorganizzazioni anche mediante mappatura delle risorse disponibili, sia per quanto riguarda la logistica, la didattica, il trasporto e l’insegnamento.

“Il Comune di Bra affiancherà la scuola in questo non semplice passaggio – commenta il sindaco Gianni Fogliato –, mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa e competenze trasversali. Ci auguriamo che presto si possa ragionare su indicazioni certe da parte del Ministero per l’Istruzione, per l’organizzazione in piena sicurezza della riapertura di settembre”.