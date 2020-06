Guarene, il centro estivo prossimo all'apertura

Verrà dato ampio spazio alle attività all'aperto che saranno distribuite sul territorio del comune di Guarene in modo da creare piccoli gruppi e sarà gestito da personale qualificato e da tutti gli operatori che hanno seguito un corso di formazione tenuto da specialisti.

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per garantire la completa sicurezza ai bambini e ragazzi che prenderanno parte alle attività all'aperto del "centro estivo a Guarene" ormai prossimo all'apertura.

L'organizzazione è a cura del Comune guarenese in collaborazione col Consorzio socio-asssitenziale, il Centro Aquilone e la parrocchia di Guarene, Vaccheria e Castelrotto.

Le iscrizioni entro giovedì 11 giugno, sul sito del comune (https://www.guarene.it/).