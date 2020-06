Il futuro del Wedding dopo il coronavirus: al via i corsi online con Monia Re e Mara Giraudo

Come fare a ripartire? In che modo bisognerà “aggredire” il mercato del Wedding, che è cambiato e che cambierà nuovamente? Funzionerà ancora la mia strategia di marketing e di comunicazione? Come posso riprogettare la mia attività dopo il Covid-19, farla crescere e avere successo?

Sono alcune delle domande più frequenti che si pongono gli operatori di tutta la filiera italiana del settore degli eventi e dei matrimoni: wedding planner, wedding designer, flower, location, catering, fotografi, operatori video, make up artist e tanti altri. Soprattutto a loro si rivolgono questi workshop, con l’obiettivo di trovare delle risposte concrete alle tante domande su come raggiungere gli obiettivi aziendali; nell’ambito dei corsi saranno inoltre forniti gli strumenti giusti per costruire una comunicazione vincente adottando la migliore strategia social.

Il programma della seconda edizione di WEDDING IDENTITY prevede un percorso di 3 appuntamenti webinar, collegati tra loro, che possono tuttavia essere acquistati anche singolarmente:

BRAND IDENTITY ( 16 giugno, dalle 17.00 alle 19 .00 ) = Essere un imprenditore nella Wedding Industry italiana: sfatiamo le leggende, facciamo emergere la nostra personalit à e raccontiamola. Un breve ripasso sull'insieme degli elementi di riconoscimento del Brand che caratterizzano l'offerta del servizio, la personalit à , i valori imprenditoriali e agevolano il consumatore nell' identificazione e successivamente nella scelta del servizio.

TARGET E INBOUND MARKETING (18 giugno, dalle 17.00 alle 19 .00) = Attrarre - Convertire - Chiudere - Deliziare . Il prodotto giusto alle persone giuste, aiuta le persone giuste a trovarti. Target e definizione di prezzo . I primi passi da compiere in una strategia di comunicazione sono la definizione e la conoscenza del proprio target (consumatori attuali/potenziali) e la definizione dei messaggi da trasmettere al proprio target. L'Inbound Marketing ci aiuter à a creare e condividere contenuti studiati per rispondere ai desideri dei nostri clienti.





SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY ( 23 giugno, dalle 17.00 alle 19 .00 ) = Un'immagine parla più di mille parole e un efficace contenuto parla più di mille immagini ma insieme … ? Come essere visibili suoi Social , su quali Social essere presenti, come scrivere sui Social, creare un piano editoriale Social e una Social Strategy ? Analisi pratica del mondo Social dove il vero segreto è costruire un dialogo con i clienti. LA POTENZA DELL’ OFFLINE: Storytelling - Marketing offline - Pillole di public speaking - Networking.

L’aula virtuale sarà gestita da formatori esperti con oltre 10 anni di esperienza professionale sul campo: Monia RE, wedding planner e direttore artistico di Kairòs Eventi e Mara Giraudo, art director e project manager di RW Comunicazione.

Il corso include la partecipazione ai webinar, l’interazione con i docenti, la consegna delle dispense digitali a fine corso, l’attestato di partecipazione e l’aperitivo virtuale a fine corso.