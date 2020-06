Ad Alba nessun decesso di persone affette da Covid nell'ultima settimana: la situazione contagi resta stabile

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 11. I decessi di persone affette da Covid-19 sono 12. I guariti sono 69. I numeri restano stabili rispetto ai dati di una settimana fa, venerdì 29 maggio.



“I dati nell’ultima settimana sono rimasti stabili – afferma il sindaco Carlo Bo -. E’ un buon segnale visto il tempo ormai trascorso dalle prime riaperture il 18 maggio. Per poter lavorare e ripartire in totale sicurezza anche Alba vuole arrivare ad avere zero contagi. Un obiettivo che si può raggiungere solo con il contributo di tutti, mettendo ancora in atto le accortezze necessarie tra distanziamento sociale, mascherine, igienizzazione”.



Si ricorda che è obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.