"La laboriosità di questa terra sarà fondamentale per affrontare la ricostruzione": Mauro Gola guarda al futuro economico della provincia Granda (VIDEO)

E' un Mauro Gola ottimista come sempre quello che ci riceve nel suo nuovo ufficio in via Emanuele Filiberto, dove ha sede la Camera di Commercio di Cuneo.

Presidente uscente di Confindustria Cuneo, da due settimane è stato eletto presidente dell'ente guidato, per ben 27 anni, da Ferruccio Dardanello.

"E' una sedia che brucia quella che sto occupando - scherza. In particolare in questo momento storico, che ci mette davanti nuove sfide. Non ci sono risorse per tutto, ma siamo chiamati ad affrontare più che mai le disuguaglianze. Se usciremo dalla crisi come siamo entrati, sarà una sconfitta per tutti".

Gola parla anche del perché abbia accettato un incarico prestigioso, certo, ma difficilissimo, dato il periodo di profonda crisi economica che l'Italia e tutta l'Europa stanno affrontando. "Questo non è un mestiere. Non prendo un euro. Lo faccio perché sento di dover restituire quello che ho fin qui ricevuto. E' il mio grazie al territorio e alla comunità".