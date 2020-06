Proseguono i webinar formativi in materia ambientale con la Camera di Commercio di Cuneo

Proseguono i seminari in modalità remota sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare.



Si inizia con il seminario sul Green Public Procurement, che si terrà online in forma di webinar il 10 giugno 2020 dalle ore 9:15 alle ore 13:15.



Gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP) sono stati introdotti in ambito europeo come uno strumento per traghettare l’economia verso l’innovazione dei processi e dei prodotti, favorire la circolarità dei processi produttivi e, al contempo, la competitività delle imprese. Dal 2016 l’Italia ha reso obbligatoria l’’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi che le pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara.



La Camera di commercio di Cuneo, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte e con la collaborazione di Ecocerved Scarl, organizza un evento formativo online con l’obiettivo di informare le imprese che partecipano a gare pubbliche di cogliere le importanti opportunità offerte dal GPP. La formazione è realizzata nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network e del progetto del fondo perequativo sulla promozione dell'economia circolare.

La formazione è destinata alle imprese del Piemonte. La partecipazione al webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro l’8 giugno 2020 tramite piattaforma Piemonte Desk al link:

piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/GPP





Seguiranno i seminari Registri Carico/Scarico, Formulari e Tracciabilità rifiuti, che si terranno online in forma di webinar in due date diverse, selezionabili a scelta dai partecipanti:

• venerdì 12 giugno 2020 (9:15 - 13:15)

• lunedì 22 giugno (14:15 – 18:15)



La Camera di commercio di Cuneo, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte e con il supporto di Ecocerved Scarl, offre una formazione online in forma di webinar che intende fornire ai partecipanti (imprese, associazioni di categoria, consulenti) gli strumenti necessari per garantire una corretta gestione degli adempimenti amministrativi all’interno della propria realtà lavorativa di riferimento.

La formazione è destinata alle imprese del Piemonte. La partecipazione al webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro lunedì il 10 o il 19 giugno 2020 tramite piattaforma Piemonte Desk al link:

piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar.php



Per maggiori informazioni:

https://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/green-public-procurement-gpp



https://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/registri-caricoscarico-formulari-e-tracciabilit%C3%A0-dei-rifiuti