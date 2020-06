Tutto pronto a Sommariva Bosco per "Summer 2020", un'estate ragazzi molto ben organizzata e strutturata

A Sommariva Bosco, il vicesindaco Marco Pedussi, unitamente all'assessore competente Micaela Fazion e a tutta la Giunta e l'Amministrazione comunale, con l'indispensabile aiuto del Tennis Club di Sommariva del Bosco, si é organizzato il "Summer 2020", un'estate ragazzi molto ben organizzata e strutturata.

"Siamo convinti - spiega Pedussi - che mai come in questo momento sia indispensabile riavvicinare e riunire i nostri ragazzi dopo i mesi di sospensione dell'attività scolastica in presenza, perché diventa fondamentale ricreare armonia e socialità fra di loro, garantendo le misure di sicurezza che i decreti ci impongono.

Mai come quest'anno, la giunta comunale ha investito una somma così ingente per l'estate ragazzi, per i giovani sommarivesi.

Tant'é che, per venire incontro a situazioni difficili delle famiglie, per chi si fermerà a pranzo e per la merenda, il costo del pasto é a carico dell'Amministrazione comunale.

Un già iniziale grazie va attribuito agli insegnanti qualificati del Tennis Club, al presidente Riccardo Gramari, al suo vicepresidente Igor Alessandria, al professor Daniele Demichelis e a tutto il loro staff unitamente alla protezione civile di Sommariva del Bosco, che li aiuterà ad adempiere alle mattutine imcombenze igienico-sanitarie che i decreti impongono".

Il Summer 2020 sarà strutturato con alcuni momenti al campo da tennis e, per la restante parte, alle scuole.

Ancora Pedussia: "Non vediamo l'ora di sentire il piacevole rumore dei ragazzi che si stanno riappropriando dei loro spazi quotidiani".

Nei prossimi giorni, speriamo di essere in grado di potervi comunicare anche la partenza del Summer 2020 per i più piccoli, con l'aiuto e la professionalità del Baby Parking "A Piccoli Passi".

Anche per queste famiglie verrà studiata una tariffa agevolata che la Giunta comunale spera di poter concedere.