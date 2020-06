Lutto a Saluzzo, il teatro dialettale e il varietà perdono Enrico Manino, un personaggio e uno storico esponente

Cordoglio a Saluzzo per la morte improvvisa di Enrico Manino. Aveva 73 anni, è deceduto all’ospedale di Cuneo, dopo esser stato colto da un infarto.

Era un personaggio conosciutissimo, animatore culturale, costumista, grande appassionato di poesia e teatro dialettale. Lascia un segno a Saluzzo.

Per anni è stato presidente della Nuova Compagnia del Teatro Don Bosco e si è occupato della gestione del palcoscenico dell’Oratorio di via Donaudi. Con un gruppo di volontari ne ha scongiurato la chiusura portandovi rassegne teatrali e compagnie amatoriali.

Ha collaborato per anni come volontario con la Fondazione Bertoni nella organizzazione di alcune manifestazioni.

Fino alla fine degli anni ’90 aveva gestito con la moglie il negozio di articoli da regalo e casalinghi in piazza Risorgimento.

Era stato tra i fondatori del Gruppo storico del Saluzzese, costumista e scenografo. Negli ultimi anni, per la Nuova Compagnia del Teatro Don Bosco, ha firmato regie di spassose commedie, ispirate soprattutto al varietà, "ai mitici Ciao Cerea - afferma Giovanni Rabino "Siamo stati in palcoscenico insieme in numerose gag. Ed era una ottima spalla. Aveva la grande passione di tradurre testi per il teatro piemontese e come regista sapeva individuare al volo l’interprete giusto per la parte. Ci mancherà molto” .

I componenti della Nuova Compagnia Don Bosco, lo ricordano commossi :“Ci ha improvvisamente lasciati Enrico Manino. Per anni ha diretto la compagnia teatrale. Una passione la sua, svolta con totale dedizione e con estrema attenzione alle caratteristiche delle persone che incontrava... con semplicità adattava la parte in base alle capacità e alle difficoltà di ogni attore...

Ci siamo incontrati per anni, almeno settimanalmente per le prove e poi per gli spettacoli, sempre arrivavi accompagnato dalla tua cara Mariella, la nostra suggeritrice e aiuto insostituibile dietro le quinte. Siamo cresciuti insieme, abbiamo età diverse, ci siamo sposati, siamo diventati mamme e papà, siamo diventati nonni, abbiamo passato prove importanti e momenti brutti, ma il teatro, quel palco, gli amici attori, il sipario che si apre, l’applauso del pubblico, sono stati la nostra forza. Oggi si è chiuso il tuo sipario, ma noi, sul palco della nostra vita , vogliamo continuare a ricordare i tuoi occhi sorridenti, i tuoi consigli e ... il nostro regista.”.

Lascia la moglie Marinella, i figli Roberta e Lorenzo e l’adorata nipote Caterina, “gli brillavano gli occhi quando parlava di lei".

I funerali si svolgeranno lunedì 8 maggio, in Duomo.