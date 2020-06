Unica Clinica Dentale, cosa è cambiato con il COVID (VIDEO)

I giorni di Lockdown hanno cambiato nel profondo l’organizzazione interna delle diverse attività. Ci facciamo raccontare dal Direttore Sanitario di Unica Clinica Dentale, la dottoressa Rossella Sola, a quali cambiamenti si sono dovute adattare le sue cliniche.

La dottoressa Sola lavora in prima persona come odontoiatra presso le Cliniche di Unica Mondovì e Unica Cuneo. Inoltre si occupa della supervisione del lavoro dei suoi collaboratori e degli odontoiatri, oltre a verificare di persona tutti i percorsi terapeutici dei pazienti di entrambe le cliniche. Una bella mole di lavoro che affronta con un bel sorriso, lo stesso che ci regala in questa video intervista.

I GIORNI DELL’EMERGENZA

Il Covid ha preteso di cambiare la quotidianità di tutti, anche di Unica Clinica Dentale. Gli enti di categoria hanno richiesto alla clinica dentale di operare in supporto al SSN, in modo da rendersi disponibili a intercettare le emergenze dentali per evitare che le persone si presentassero alle strutture pubbliche. In risposta a questa esigenza, entrambe le Cliniche di Unica sono state aperte in specifici giorni a settimana, per la gestione in sicurezza delle emergenze dentali.

Questo brusco rallentamento dei normali ritmi lavorativi, racconta la dottoressa Sola, è stata l’occasione per strutturare meglio e protocollare tutte le procedure interne già adottate. Quello che poteva sembrare un brusco stop è stato trasformato in un’occasione per migliorarsi e crescere.





UNICA CLINICA DENTALE OGGI

In risposta all’emergenza sanitaria, Unica Clinica Dentale ha potenziato i sistemi di sanificazione dedicati già adottati nelle sue normali procedure. Dall’inizio della fase due ha ricominciato a offrire tutti i servizi odontoiatrici, igienici e complessi: dalla detartrasi alla chirurgia orale, Unica Clinica Dentale è pronta a prendersi cura di ogni paziente.

QUALI ACCORTEZZE BISOGNA ADOTTARE PER PRESENTARSI ALLA VISITA?

Ogni paziente viene sottoposto al triage telefonico, per iniziare a valutare il suo stato di salute. Entrato in Clinica viene dotato di mascherina e guanti. Misurata la temperatura, il paziente deve rispondere ad un questionario, che serve anche a confermare quanto già detto al telefono il giorno precedente. Tutto questo avviene nell’area accoglienza. Per entrare nell’area clinica deve indossare i calzari e deve sanificarsi le mani con una soluzione idroalcolica.

QUALI ACCORTEZZE HA ADOTTATO IL PERSONALE DI UNICA?

I dottori devono indossare camici monouso, mascherine FFP2, schermo protettivo, guanti e la mascherina chirurgica aggiuntiva.

Tutte queste precauzioni sono per la protezione di tutti. Sapere quanto hanno fatto e stanno facendo per lavorare in sicurezza ci fa accogliere con serenità l’invito della dottoressa Sola: “Vi invitiamo a venire a conoscere il nostro staff presso le due Cliniche di Cuneo e Mondovì presso Mondovicino. Siamo operativi dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 20:00”.

Per maggiori informazioni:

Mondovì - 0174.529.709

Cuneo - 0171.500.055

Numero verde: 800 629579