Studio della Camera: Monica Ciaburro il deputato più prolifico durante il Covid

"Apprendiamo con estrema soddisfazione che, da uno studio recentemente pubblicato sull’attività parlamentare durante il periodo di crisi del Covid, è emerso che il deputato più prolifico durante l’intera emergenza è l’onorevole Monica Ciaburro, firmataria di ben 63 atti, prima tra i 630 deputati che siedono alla Camera".

Così recita la nota diramata del partito del sindaco di Argentera.

“Un altro motivo di grande orgoglio per Fratelli d’Italia. - commenta il coordinatore provinciale William Casoni - I risultati di questa analisi non ci stupiscono: Monica Ciaburro si è da sempre fatta portatrice delle richieste e delle esigenze dei cittadini della nostra Provincia e ancora di più in questo difficile periodo che abbiamo affrontato.

Grazie a Monica, il nostro territorio è stato quello meglio rappresentato d’Italia”.

Tra i principali atti dell’onorevole Monica Ciaburro, quelli a favore della sospensione dell’IMU per i proprietari e gestori dei parchi giochi, delle tutele per artigiani, agricoltori, commercianti, lavoratori dipendenti, acconciatori e centri estetici, della riapertura dei rifugi montani insieme agli alberghi, del supporto alle scuole paritarie e alla libertà di scelta educativa, del sostegno alle scuole guida, oltre a una interrogazione sulle misure disposte in supporto alle case di riposo e al sostegno economico per il pagamento delle rette per gli ospiti in difficoltà e a una sullo stato del ponte sull’Olla, a Gaiola, principale via di accesso alla Valle Stura e fondamentale per i trasporti e l’economia della vallata.