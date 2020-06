Piano piano la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte riparte, in sicurezza, serenità a fiducia nel futuro

“Vogliamo essere il punto di riferimento dei nostri clienti attuali e futuri, perché anche con le serrande abbassate abbiamo sempre continuato ad esserci ed ora siamo pronti a ripartire, anche per supportare la cliente alle prese con le prenotazioni perse, da Bagnolo Piemonte verso il mondo intero”.

Così Aldo Bruno, titolare della Polaris Viaggi, annuncia l’avvenuta riapertura con orari normali (9-12.30 e 15-19) deì propri uffici di Bagnolo Piemonte e Revello che vengono sanificati ogni settimana.

Ovviamente il Covid-19 ha provocato una profonda modifica della pianificazione iniziale, cancellando di fatto un’intera stagione di viaggi. Ma si riparte, con la politica dei piccoli passi come fanno i bambini che si apprestano a muoverli, per prendere nuovamente dimestichezza con il mondo dei viaggi e gli affezionati clienti.

Sicurezza, serenità a fiducia nel futuro sono un po’ le parole simbolo di questa ripartenza della Polaris

Viaggi, inizialmente fatta di un turismo di vicinanza. Da luglio ci sarà la nuova programmazione con i viaggi a bordo del Freccia Rossa, mentre da settembre si ritornerà a fare visita alle principali capitali europee: Budapest, Londra e Parigi.

E si riprende con i soggiorni nell’Italia del sud ed insulare: Puglia, Sicilia e Sardegna, con quest’ultima in pole position per via dell’opportunità di essere raggiunta con un traghetto in partenza da Savona (quindi particolarmente vicino alla Granda) e che attraccherà a Porto Torres.

Per intanto ecco le mete di quei “piccoli passi” cui facevamo accenno sopra:

21 giugno: Giornata al Parco “La Mandria” ed ai giardini della Reggia di Venaria

28 giugno: Giornata a Torino alla scoperta della Mole Antonelliana e della collina di Superga

6 luglio: Lunedì al mare, Diano Marina e la Ciclabile

11 luglio: Giornata in Valle d’Aosta

13 luglio: Lunedì al mare, Finale Ligure e Finalborgo

19-20 luglio: Trenino Rosso del Bernina e Livigno

24-26 luglio: Trieste, Aquileia e Laguna di Grado

27 luglio: Lunedì al mare, Spotorno e Bergeggi

1-7 agosto: Trentino, Val di Fassa

16-19 agosto: Val Gardena

27-30agosto: Tour dell’Umbria

12-13 settembre: La strada del Prosecco

20 settembre: Una giornata a Bologna

23-25 ottobre: Ferrara e delta del Po