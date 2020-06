Agricoltura, CIA a colloquio con l'assessore Protopapa: "Serve più attenzione alle filiere colpite dall'emergenza sanitaria"

Gabriele Carenini , presidente di Cia Piemonte, ha incontrato istituzioni e una parte del mondo politico piemontese per discutere di ripresa e di interventi per il comparto agricolo.

“Con l’Assessore Marco Protopapa - sottolinea Carenini - abbiamo condiviso proposte per la ripartenza dell’agricoltura regionale, che in questi mesi, pur non fermandosi mai, ha subito pesanti perdite. Al centro dello scambio, l’esigenza di una maggiore attenzione alle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria, come ad esempio quella del vino, per le quali si devono studiare provvedimenti specifici e consistenti”.