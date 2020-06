"Benvenuti a Lisio": presto nell'aiuola a inizio paese una scritta di benvenuto e un'installazione con tre ruote da macina

Coloro che si recheranno nei prossimi mesi a Lisio, piccolo Comune ubicato in valle Mongia, potrebbero imbattersi in uno scenario inedito; infatti, dopo una consultazione popolare avvenuta di recente, è stato scelto il progetto da seguire per rifare e abbellire la grande aiuola posta a inizio paese.

La proiezione prevede l'installazione di tre ruote da macina poste simmetricamente agli angoli di un'immaginaria figura geometrica e unite fra loro da tronchi di legno, con la scritta orizzontale "Benvenuti a Lisio" a corredare il tutto.

Come spiegano dal municipio, a questo progetto, condiviso dalla maggior parte della cittadinanza, sono pervenuti in Comune alcuni suggerimenti di modifica che, ritenuti sicuramente interessanti e funzionali, sono stati trasmessi al progettista. "I lavori saranno finanziati in parte con un contributo ottenuto dal Comune per l'iniziativa 'Festa degli alberi per la tutela del castagno IGP' (bando Fondazione CRC) e, in parte, dalla stessa civica amministrazione. Inoltre, è previsto l'utilizzo di grosse pietre da macina, le quali vogliono simbolicamente ricordare la macina delle castagne".

Attualmente il Comune è in attesa di sapere se la Provincia chiederà eventuali modifiche al progetto, ma nel frattempo gli interventi di sbancamento dell'aiuola sono stati conclusi. "Purtroppo - concludono dall'amministrazione - la sospensione di tutte le attività non essenziali e i divieti di spostamento necessari per contenere la diffusione del Coronavirus hanno costretto il Comune a decretare lo stop delle attività e a rallentare i lavori".