Saluzzo, due aziende in una per lo sviluppo della tecnologia

Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione che ha portato alla nascita della nuova società “GD System srl”, espressione di continuità con l’ azienda omonima specializzata nella sistemistica e sviluppo software.

GD System srl nasce grazie al co-investimento di eVISO srl, player tecnologico leader del settore energetico.

GD System srl consolida la continuità dell’azienda avviata nel 2016 da Gianpaolo Demaria e Davide Marocco, la quale ha mostrato uno sviluppo costante sino ad oggi, grazie all’apporto di risorse umane altamente specializzate e di primo livello.

L'azienda è focalizzata sullo sviluppo del software nonché sulla creazione di “app” e programmi gestional. Offre inoltre servizi di assistenza tecnica ed è fortemente specializzata nella sistemistica aziendale.

Fanno parte dell’organo amministrativo di GD System srl: Gianpaolo Demaria (Presidente e amministratore con deleghe operative), Davide Marocco (amministratore con deleghe operative), il CEO di eVISO Gianfranco Sorasio (amministratore con deleghe alla finanza) e il direttore Energy intelligence eVISO Carlo Cigna, (consigliere).

Per eViso si tratta della sesta acquisizione in 36 mesi: Gianfranco Sorasio, Ceo eVISO: “Questa operazione rafforza il trend di investimento seriale in tecnologia. E’ la sesta operazione di M&A negli ultimi 36 mesi ed è prodromica al completamento di ulteriori acquisizioni che vedranno il closing nei prossimi 2 anni. Quest’acquisizione di un’azienda specializzata in software development and system administration rafforza ulteriormente, anche sotto il profilo strategico, la capacità di eVISO di estrarre valore dell’elaborazione e dalla creazione di dati”.