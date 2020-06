Passione bricolage: 10 idee per il fai-da-te in casa e in giardino

Il termine bricolage indica i piccoli lavori che si realizzano in casa per divertimento o per hobby. Negli ultimi anni, complici la maggiore attenzione globale sulla tutela dell'ambiente e l'importanza del riuso e le mode conseguenti, il bricolage è diventato un passatempo molto diffuso, specialmente tra chi ama i complementi d'arredo artigianali e originali, che danno un tocco unico e personale agli ambienti. Di seguito, ecco dieci idee di bricolage facilissime da realizzare per la casa e il giardino, corredate anche dell’elenco del materiale occorrente, la maggior parte del quale si trova facilmente nelle ferramenta online e non, ma anche da riciclo creativo.

Bricolage per la casa

I complementi fai-da-te sono in grado di donare fortissima personalità a una stanza, specie se ben realizzati e contestualizzati.

1. Camera da letto: comodino su ruote da una vecchia cassetta di frutta

Per dare un tocco originale dal sapore bohémien alla camera da letto, i comodini ricavati da vecchie cassette per la frutta in legno sono una scelta vincente. La realizzazione è davvero semplice e veloce per uno splendido risultato.

Occorrente per un comodino:

· una vecchia cassetta per la frutta in legno;

· carta vetrata;

· quattro ruote per mobili;

· trapano.

Dopo aver levigato con la carta vetrata la cassetta, con il trapano fissare le ruote per mobili sul lato lungo della cassetta con le viti in dotazione con le ruote. Il comodino è pronto, a piacere si può verniciare con colori vivaci, magari abbinati ad altri elementi presenti nella stanza.

2. Bagno: porta-asciugamani con i barattoli di latta

Gli amanti dello stile shabby chic adoreranno l'idea di un porta-asciugamani ricavato dai barattoli di latta. Facilissimo nella realizzazione e molto d'impatto.

Occorrente:

· barattoli di latta di dimensioni medie;

· un pannello in legno;

· colla a caldo;

· chiodi e martello.

Dopo aver pulito, asciugato e decorato o verniciato a piacere i barattoli di latta, usare la colla a caldo per incollare il fondo dei barattoli al pannello di legno. A questo punto, il pannello va semplicemente fissato al muro con chiodi e martello e non resta che inserire gli asciugamani arrotolati nei barattoli.

3. Soggiorno: parete a righine

Uno dei trend più diffusi negli ultimi anni in fatto di design d'interni, è quello di dipingere una sola parete con un colore molto forte che stacchi nettamente dalle altre. Per un risultato ancora più particolare, si possono usare molti accorgimenti, come l'impiego di una scopa di saggina per un simpatico effetto a righine.

Occorrente:

· scopa di saggina;

· vernice colorata a scelta.

Dopo aver predisposto la stanza per la verniciatura tappezzando il pavimento di giornali, coprendo i mobili e isolando con il nastro-carta interruttori e aree (come il battiscopa) che non si intende dipingere, sarà sufficiente immergere la scopa nella vernice: fare attenzione a non sgocciolare e aiutarsi con il manico per tirare righe sottilissime dal soffitto al pavimento. Non c'è bisogno di essere precisi: le linee un po' tremolanti creano un effetto ottico che fa sembrare più ampia la stanza. Non è necessaria la seconda mano di vernice.

4. Cameretta: le pareti-lavagna per artisti in erba

Si sa, in ogni bambino c'è un piccolo artista ed è molto comune tra i più piccoli esprimere la propria arte sui muri di casa ogni volta che un pennarello viene lasciato incustodito. La soluzione è trasformare le pareti della cameretta in un'enorme tela su cui il novello pittore possa sperimentare, senza dover rimediare ai bozzetti con infinite passate di vernice. Un lavoretto davvero facile che permetterà di risparmiare tempo ed energie ai genitori del giovane prodigio.

Occorrente:

· vernice Smart Wall Paint;

· secchio per mescolare;

· pennello o rullo per vernice.

Mescolare le due soluzioni all'interno della confezione di vernice nel secchio e passare una consistente mano di pittura sul muro scelto per il progetto. Basta una sola mano di vernice, che asciuga in poche ore, e si pulisce passando un panno umido.

5. Cucina: porta calici con un vecchio rastrello

Niente come i vecchi attrezzi agricoli dona alla cucina uno stile rustico da casa di campagna. Realizzare un porta calici con un rastrello richiede pochissimo tempo, ma il risultato è sicuramente d'impatto.

Occorrente:

· sega;

· rastrello;

· vernice;

· martello e due chiodi.

Dopo aver separato con la sega il pettine del rastrello dal manico, è bene procedere alla pulizia e alla verniciatura del pettine, facendo molta attenzione a coprire bene i rebbi. Una volta asciutto, prendere la misura della larghezza del pettine e piantare i chiodi a quella distanza. Dopodiché, il rastrello va appoggiato ai due chiodi capovolto e con i rebbi verso l'esterno. Tra un rebbio e l'altro si potranno infilare i calici a testa in giù.

Bricolage per il giardino

Chi ha la fortuna di possedere un giardino, sa quanto sia gratificante vederlo ben curato e arredato con gusto. Il bricolage viene in aiuto grazie alla gamma infinita di possibilità di arredamento di esterni originali e a costi bassissimi.

6. Giardino verticale

Se lo spazio a disposizione è poco, ma non si vuole rinunciare al verde, la soluzione più indicata è un giardino verticale: pratico, facilissimo da realizzare e bello da vedere.

Occorrente:

· uno o più bastoni per le tende;

· trapano e viti;

· vecchie tazze da colazione.

Prima di tutto, bisogna travasare delle piante - piccole, come le aromatiche - nelle tazze, e poi fissare orizzontalmente a una parete i supporti dei bastoni per le tende. A questo punto, le tazze con le piante vanno fatte scorrere delicatamente lungo i bastoni e appoggiate sui supporti.

7. Vasi con la corda

Se in giardino ci sono vasi sbeccati o scoloriti da pioggia e sole, una soluzione può essere ricoprirli con una corda per dar loro una nuova vita. Il procedimento deve essere molto rapido e richiede un po' di manualità.

Occorrente:

· vaso da coprire;

· corda spessa;

· colla a caldo.

Con la colla a caldo, coprire un lato della corda e attorcigliarla intorno al vaso, premendo bene con le dita per far aderire la colla. Continuare a coprire la corda e a farla girare intorno al vaso finché questo non sarà completamente coperto a spirale.

8. Punti luce

Per creare un'atmosfera intima in giardino, soprattutto durante le calde serate estive, l'ideale è disseminare il giardino di punti luce, piccole lampade fai-da-te che possono essere usate per tracciare un sentiero dalla strada alla porta di casa, poste su un tavolo o lasciate in punti diversi.

Occorrente:

· barattoli Bormioli con coperchio;

· catena luminosa a LED.

Per creare il punto luce, è sufficiente inserire la catena luminosa a LED accesa. Dopodiché, chiudere il barattolo e la piccola lampada è pronta. Per una luce più soffusa, si possono inserire nel barattolo anche dei batuffoli di cotone su cui adagiare la catena di luce.

9. Casetta per gli uccelli

Le casette per gli uccelli sono tra gli elementi d’arredo di esterni più simpatici e utili che si possano avere in giardino: se ben costruito e accogliente, diventerà un rifugio sicuro per i passerotti durante l'inverno.

Occorrente:

· un palloncino;

· argilla;

· vernice;

· corda.

Gonfiare il palloncino cercando di dare una forma a goccia. Ricoprirlo di argilla facendo attenzione a lasciare scoperto un foro abbastanza grande per permettere l'ingresso agli uccelli nella parte più larga e due forellini nella parte più stretta. Lasciare asciugare 24-48 ore e poi sgonfiare il palloncino. A questo punto, dipingere il calco come si preferisce. Una volta asciutto, è bene inserire al suo interno un soffice strato di paglia per creare un ambiente accogliente. A questo punto, la casetta è pronta per essere appesa: far passare la corda attraverso i due forellini praticati nella parte superiore, chiuderla con un nodo resistente e appenderla a un ramo alto, lontano da gatti e predatori, in attesa che gli uccellini la individuino e comincino a frequentarla.

10. Scacciapensieri

Gli scacciapensieri sono dei particolari sonagli che generano un suono molto piacevole quando vengono accarezzati dal vento. Ne esistono di ogni forma, colore e materiale e sono davvero semplici da realizzare in casa.

Occorrente:

· un rametto;

· spago;

· matite colorate;

· fil di ferro.

Tagliare un pezzo di fil di ferro di circa 5 cm per ogni matita. Dopodiché, il fil di ferro deve essere attorcigliato molto stretto nella parte finale della matita - quella senza punta - e intono al rametto. Ripetere questo procedimento per tutte le matite avendo cura di legarle piuttosto vicine l'una all'altra. Per finire, legare il rametto con lo spago e appenderlo a un ramo o vicino la porta d'ingresso.