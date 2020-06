Coronavirus in Granda, un solo positivo e nessun decesso in più: salgono a 2034 i nuovi guariti

In generale, nel cuneese, sono 2034 i nuovi guariti ( +19 rispetto a ieri), mentre i decessi rimangono fermi a quota 388 . I positivi, come detto, salgono di una unità (mentre nelle scorse 24 ore erano cresciuti di 7 ) e arrivano a 2801 dall'inizio dell'epidemia.

Altri 2.419 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 30.855 (+10 rispetto a ieri, di cui 3 in Rsa ) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 3.966 Alessandria, 1.857 Asti, 1039 Biella, 2.801 Cuneo, 2.723 Novara, 15.700 Torino, 1.309 Vercelli, 1.111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 88 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.