Garessio: abrogata l'area pedonale in piazza Santa Caterina

In queste ore, però, è stata apportata una variazione alle modifiche precedentemente adottate, tesa a favorire gli utenti che fruiscono delle numerose attività commerciali presenti in paese.

In particolare, è stata abrogata l'area dedicata ai pedoni in piazza Santa Caterina, riaperta al traffico come parcheggio: pertanto, è consentita la sosta negli spazi esistenti nella citata piazza limitandola a tempo nei giorni feriali dalle 8 alle 20, con sosta massima pari a 30 minuti, in maniera tale da consentirne l'uso, a rotazione, dei clienti delle attività commerciali.