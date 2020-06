Saluzzo: grande successo per la colletta alimentare straordinaria

Anche in questa occasione i cittadini saluzzesi si sono dimostrati attenti e solidali verso le fasce deboli della popolazione, provate dalla crisi economica innescata dal Coronavirus. Ieri sabato 6 giugno cinquanta volontari e amministratori del Comune di Saluzzo, Protezione Civile, Caritas e Associazione Papa Giovanni, giovani in Servizio Civile al Consorzio Monviso Solidale hanno invitato i cittadini a donare generi alimentari e prodotti d’uso quotidiano alla colletta alimentare straordinaria.

Un’azione di solidarietà voluta dal Comune di Saluzzo insieme al Consorzio Monviso Solidale, Caritas e Associazione Papa Giovanni XXIII che ad aprile hanno lanciato questa iniziativa congiunta a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Grazie alla collaborazione dei supermercati MD Discount, Presto Fresco, Mercatò e Ok Market sono state riempite 152 cassette messe a disposizione dalla Cooperativa Lagnasco Group per un totale di circa 20 quintali di prodotti raccolti. Tutti i prodotti donati alla colletta straordinaria, come avvenuto in questi mesi, vengono stoccati e distribuiti attraverso l’Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Emporio della Caritas (piazza Vineis il lunedì dalle 15 alle 18 e il venerdì mattina dalle 9 alle 12), la Casa di pronta accoglienza della Caritas in corso Piemonte, le associazioni e i gruppi solidali delle parrocchie, coordinate con il Consorzio Monviso Solidale.

Il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa: “Un momento molto importante, in tanti supermercati cittadini il mondo del volontariato e delle istituzioni si è raccolto attorno a questa iniziativa che ci permette di completare tante azioni che abbiamo realizzato a favore della popolazione saluzzese colpita dall’emergenza Covid. Oltre ai buoni alimentari utilizzabili per generi di prima necessità, questa colletta verrà distribuita nell’Emporio della Caritas e grazie all’Associazione Papa Giovanni XXIII e al Consorzio Monviso Solidale sarà distribuita anche nelle case di tanti saluzzesi in difficoltà.